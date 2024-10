MEG verteilt 154 Laubboxen im Stadtgebiet

Das Angebot kommt gut an und die Mülheimer haben viele Vorschläge für neue Standorte eingereicht, heißt es. Insgesamt stehen die Boxen in diesem Jahr an 154 Stellen. Hier gibt es die komplette Übersicht. In die Boxen darf nur Straßenlaub. Hauseigentümer sind verpflichtet, Straßenlaub auf Privatgrundstücken zusammenzufegen. Es darf nicht auf die Straße gefegt werden. Laub aus privaten Gärten darf nur über die Braune Tonne und zusätzliche Laubsäcke entsorgt werden.