MEG und Sparkasse von Warnstreik betroffen

Morgen Nachmittag will das Unternehmen sagen, wie wir für die jeweilige Tonne (blau, braun, gelb, grün) vorgehen sollen. Das Schadstoffmobil bleibt morgen ebenfalls im Depot. Der Wertstoffhof bleibt geschlossen. Es kann auch sein, dass der Bürgerservice und andere Abteilungen nur eingeschränkt erreichbar sein können.





Auch die Sparkasse ist vom Warnstreik betroffen. Abgesehen von der Hauptstelle werden alle anderen Filialen am 21.3. geschlossen bleiben. In der Hauptstelle und an der Telefon-Hotline sei mit Wartezeiten zu rechnen. Die ausgemachten Beratungstermine sollen laut Sparkasse stattfinden können. Auch die SB Foyers bleiben offen sowie das Online-Banking möglich, heißt es.





Ebenfalls betroffen vom Warnstreik sein werden die Stadtverwaltung mit Kitas sowie erneut die Ruhrbahn.