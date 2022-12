MEG: Kaum Verschiebungen wegen Feiertagen

Die Tonnen von Montag, 26. Dezember, werden am Dienstag, 27. Dezember die Tonnen von Dienstag, 27. Dezember, werden am Mittwoch, 28. Dezember, abgeholt und so weiter. Die Tonnen von Freitag, 30. Dezember, leert die MEG am Samstag, 31. Dezember. Weil dieses Mal der Neujahrstag auf einem Sonntag liegt, starten die Leerungen im neuen Jahr wie gewohnt am Montag.