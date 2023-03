MEG ist drei Tage von Warnstreik betroffen - MIT 2. UPDATE

Das betrifft Blaue, Gelbe , Braune, Grüne Tonnen sowie gebuchte Schrott- und Sperrmülltermine. Der Wertstoffhof und das Schadstoffmobil in Styrum sind von dem Warnstreik ebenfalls betroffen, heißt es. Hier gibt es Infos, wie die Mülheimer für die jeweiligen Abfalltonnen vorgehen sollen.

Auch Sparkasse von Warnstreik betroffen

Abgesehen von der Hauptstelle bleiben am 09.03. alle Filialen geschlossen, heißt es in einer Mitteilung. Vereinbarte Beratungstermine sollen stattfinden. Die Hauptstelle am Berliner Platz sei von 9 bis 17.30 Uhr trotz des Warnstreiks geöffnet. Telefonisch ist die Sparkasse auch erreichbar, unter der gewohnten Nummer 3005-0. Sowohl in der Hauptstelle als auch an der Hotline kann es allerdings zu Wartezeiten kommen, sagt die Sparkasse.