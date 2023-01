medl-Winter-Grillen kehrt zurück

Dazu gibt es ein großes Begleitprogramm. Auf den Grill kommen Bratwurst und Burger. Dazu stehen viele Beilagen zur Auswahl. Außerdem gibt es Knödel, Flammkuchen oder auch Waffeln. Für Livemusik sorgen Simon Sandmann und die Coverband Maverick & The Top Gun Groove Band. Für Kinder sind Zirkuszelt, Schminken und Würfelwand im Angebot. Start ist am Samstag um 13 Uhr und am Sonntag um 12 Uhr.