medl-Kunden müssen selbst ablesen

Kunden der medl müssen in diesem Jahr ihre Zählerstände selbst ablesen und die Daten an den Versorger schicken. Das hat ein Sprecher mitgeteilt. Wegen der Corona-Pandemie verzichtet die medl darauf, das eigene Ablese-Team in die Haushalte zu schicken.

