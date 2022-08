Medienhaus soll jetzt doch wieder aufmachen

Nach Mitteilung von 14.20 Uhr soll der Betrieb ab morgen (18.08.) wieder unter Auflagen möglich sein. Das Bauordnungsamt hat die Wiedereröffnung genehmigt, heißt es. Es gebe einige Einschränkungen: So müssten in der zweiten Etage noch Bereiche abgesperrt bleiben. Wer den Aufzug benutzen möchte, muss durch das Personal begleitet werden. Möglich ist das auch nur für Leute, die mit Kinderwagen, Rollstühlen oder Rollatoren unterwegs sind. In der Nacht zu Montag musste die Feuerwehr ausrücken, weil ein Rauchmelder ausgelöst hatte. In der Technikwerkstatt war ein Feuer ausgebrochen. Löschwasser aus der Sprinkleranlage lief durch weite Teile des Medienhauses. Die Stadt dankt der Feuerwehr ausdrücklich. Diese habe durch Absaugen des Wasser noch größeren Schaden abwenden können.