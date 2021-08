MATCHING-Programm verlängert

Das Praktikumsprogramm "MATCHING" wurde bis zum kommenden Jahr verlängert. Zielgruppe des Programms sind vor allem Schülerinnen und Schüler der Klassen 8 und 9 an Haupt- und Realschulen, sowie an Gesamt- und Sekundarschulen im Revier. Das Programm gibt es seit drei Jahren. Grund für die Verlängerung waren laut RAG-Stiftung die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Viele Präsenzveranstaltungen zur Berufsorientierung konnten nicht stattfinden. Stand heute haben 4.500 Schülerinnen und Schüler teilgenommen. Praktika gibt es z.B. in den Bereichen Chemie oder Anlagenmechanik. Alle Infos finden sich hier: https://ausbildung.evonik.de/matching