Maßnahmen gegen Unfallschwerpunkte

Laut Bericht der WAZ von heute sollen an verschiedenen Stellen als eine Maßnahme Piktogramme aufgemalt werden. Zum Beispiel an der Düsseldorfer Straße in Saarn in Höhe der Discounter. Hier sorgen offenbar vor allem Radfahrer für Probleme, die entgegen der erlaubten Richtung unterwegs sind. Gleiches soll im Bereich der Mendener Brücke passieren. Am Eppinghofer Kreisel sollen Markierungen auf der Fahrbahn verändert werden. Beim Gefahrenpunkt Eppinghofer Straße / Am Löwenhof hofft die Polizei, dass der geplante neue Kreuzungsbereich für weniger Unfälle sorgen wird.