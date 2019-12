Massiver Schlag gegen Drogenhandel

Die Banankisten waren an Märkte in NRW und in Niedersachsen geliefert worden - unter anderem nach Gronau. Wohin sonst noch, wollen die Essener Zollfhander nicht verraten. Die Bananen waren Teil einer Lieferung aus Kolumbien. Sie wurden aus Südamerika per Kühlschiff nach Antwerpen und anschließend an einen Obstimporteur in das Ruhrgebiet geliefert. Ein Teil davon ging weiter an eine Supermarktkette. Zollfahnder fanden in den Lieferungen insgesamt 100 Pakete mit je einem Kilogramm Kokain.