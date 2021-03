Massive Verstöße gegen Durchfahrverbot

Die Mitarbeiter der LKW-Waage an der Duisburger A40-Brücke hatten im vergangenen Jahr viel zu tun. In Richtung Venlo mussten über 8.100 zu schwere Lastwagen gestoppt werden. In der Gegenrichtung waren es knapp 7.800. Das berichtet die WAZ.

© Martin Möller/FUNKE Foto Services