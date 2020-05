Maskenpflicht: Stadt setzt auf Vernunft und Einsicht

Die meisten Menschen bei uns in der Stadt halten sich an die bestehende Maskenpflicht. Trotzdem gab und gibt es vereinzelt Maskenmuffel. Bußgelder sind in Mülheim kein Thema. Die Stadt setzt bei der Maskenpflicht auf die gezielte Ansprache bei Verstößen. Ob die Regeln im Bus oder im Geschäft eingehalten werden, müsse der Betreiber überprüfen.

