Maskenpflicht im Gottesdienst

In Gottesdiensten herrscht ab sofort Maskenpflicht und zwar auch am Sitzplatz. Auch in den Gebäuden der Pfarreien und Gemeinden müssen wir Maske tragen, sagt das Bistum. Das gilt auch bei Beerdigungen - in der Trauerhalle und auf dem Friedhofsgelände. Bei einer Inzidenz ab einem Wert von 50 werden die Regeln noch strenger. In Oberhausen und Mülheim dürfen deswegen im Moment nur noch 25 Trauergäste an einer Beerdigung teilnehmen. Die Entwicklung muss uns noch einmal alle an die nötige besondere Vorsicht und gegenseitige Rücksichtnahme erinnern, heißt es. Gerade jetzt seien Kirchen und Pfarreien als Orte des Glaubens und der Begegnung besonders wichtig.