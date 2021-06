Maskenpflicht endet (auf dem Schulhof)

Landesweit muss auch an vielen anderen Stellen draußen keine Maske mehr getragen werden, z.B. in den Fußgängerzonen. Die Stadt hatte die Regelung schon Anfang Juni ausgesetzt. Ausnahmen gibt es weiterhin aber noch u.a. in Warteschlangen, an Verkaufsständen und bei Großveranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern, wenn der zugewiesene Platz verlassen wird. Weiterhin gilt die Pflicht, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen für viele Innenräume, z.B. im Einzelhandel und in Lebensmittelgeschäften.