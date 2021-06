Maskenpflicht auf der Straße aufgehoben

232 Mülheimer sind seit Ausbruch der Pandemie an oder mit Corona verstorben. 8.118 gelten mittlerweile wieder als gesund. 128 sitzen aktuell in Quarantäne.

Hier gibt es noch mal alle aktuellen Infos.

Keine Maskenpflicht mehr auf der Straße

Mülheimer müssen ab heute auf der Straße keine Maske mehr tragen. Das ist wegen der stark gesunkenen Corona-Zahlen möglich. Bislang galt an 25 verschiedenen Stellen in der ganzen Stadt Maskenpflicht - unter anderem auf der Schloßstraße, Teilen der Ruhrpromenade oder in Stadtteilzentren von Saarn, Heißen oder Styrum. Die hat sie Stadt jetzt aufgehoben. Der Krisenstab weist aber darauf hin, dass es immer noch Bereiche gibt, in denen Masken getragen werden müssen. Das gilt zum Beispiel in Geschäften oder in Situationen, bei denen der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann.

Freitag weitere Lockerungen möglich

Nach aktuellem Stand rutscht Mülheim Freitag (11.6.) wegen der sinkenden Inzidenz in Stufe 1. Dazu muss das Robert-Koch-Institut an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen einen Inzidenzwert unter 35 veröffentlichen. Dann kommen weitere Lockerungen. Infos dazu gibt es hier.