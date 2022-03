Maske fällt ab Montag im RRZ

Das hat uns die Center-Managerin auf Nachfrage mitgeteilt. Die aktuelle Corona-Schutzverordnung läuft am 2. April um 24 Uhr aus. Ab Montag greifen dann mit Geschäftsbeginn die neuen Regeln im RRZ. Das Center gehört zur ECE-Gruppe. Von dort ist durchaus Verärgerung zu hören. Man hätte sich eine einheitliche Regelung für ganz Deutschland gewünscht. Um nicht auch noch innerhalb der Center für einen Flickenteppich zu sorgen, werde man keine über die gesetzlichen Vorgaben hinausgehende Maskenpflicht in den Ladenstraßen vorschreiben. Viele Supermarkt- und Einzelhandelsketten haben ebenfalls angekündigt, auf die Maskenpflicht zu verzichten, darunter Edeka, Rewe, Lidl, Aldi, Kaufland und Ikea. Maske muss aber z.B. noch in Bussen und Bahnen, sowie in Krankenhäusern getragen werden.