Marode Fußgängerbrücke ist repariert

Die Stadt hatte zunächst vergeblich versucht, eine Firma zu finden, die die Schäden wieder repariert. Stattdessen hat sich die Bauverwaltung entschlossen, Holz durch langlebigen Kunststoff zu ersetzen. Ein Statiker musste sein Okay geben, erst dann konnte der Auftrag ausgeschrieben werden. Insgesamt hat die Stadt 425.000 Euro investiert. Dafür haben die Arbeiter in den letzten Wochen mehr als 500 Kubikmeter glasfaserverstärkten Kunststoffbelag eingebaut. Die Brücke verbindet die Schloßbrücke mit dem Gerbersteg und führt direkt am Ruhrkristall vorbei.