Markus Krebs auf Tour: "Bierschaum ist mein Lippenstift"

Die Kunst des Witzeerzählens beherrscht Markus Krebs wie kein Zweiter. Mit Mütze und Sonnenbrille sitzt der Duisburger auf einem Barhocker, genehmigt sich ab und an einen kräftigen Schluck aus seiner obligatorischen Bierpulle und haut einen Gag nach dem nächsten raus. Derweil kann sich das Publikum dem raubeinigen Charme des Stand-up-Comedians unmöglich entziehen und feuert in regelmäßigen Abständen Lachsalven ab. Ziemlich genau so sieht ein Live-Auftritt von Markus Krebs aus.

Wir präsentieren folgende Termine der Tour “Bierschaum ist mein Lippenstift”:

25.04.2025: Siegen - Siegerlandhalle

15.05.2025: Mönchengladbach - Rotes Krokodil

06.06.2025: Troisdorf - Stadthalle

18.08.2025: Dinslaken - Burgtheater (Freilichtbühne)

30.08.2025: Eschweiler - Talbahnhof Open Air

31.08.2025: Dortmund - Junkyard Open Air

13.09.2025: Jülich - Brückenkopf-Park (Kulturmuschel)

14.09.2025: Krefeld - Seidenweberhaus

21.09.2025: Werne - Freilichtbühne

26.09.2025: Leverkusen - Forum (Großer Saal)

27.09.2025: Leverkusen - Forum (Großer Saal)

05.10.2025: Olsberg - Konzerthalle

07.10.2025: Hemer - Grohe Forum

31.10.2025: Bielefeld - Stadthalle

11.12.2025: Euskirchen - Stadttheater

