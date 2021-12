Mann vergisst Rucksack mit Geld und Messer in ICE

Der rätselhafte Fund eines Rucksacks beschäftigt derzeit die Dortmunder Polizei. Ein Mann aus dem Kreis Herford hatte den Rucksack am Zweiten Weihnachtstag im ICE nach Dortmund vergessen. Ein Zugbegleiter übergab in Dortmund das Fundstück der Bundespolizei. Die fand im Rucksack 27.000 Euro und ein Messer. Der 65-Jährige war schnell ausfindig gemacht und erklärte der Polizei, dass es sich um ein Anglermesser handele. Wieso er mit so viel Bargeld unterwegs war, wollte er nicht sagen. Er bekommt jetzt eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.

