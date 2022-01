Mann stürzt in Baugrube

Gegen 9.16 Uhr bekam die Leitstelle einen Notruf aus Heißen. Dort war auf einer Baustelle am Kiekweg ein Bauarbeiter in eine vier Meter tiefe Baugrube gestürzt. Sein Kollege hatte ihn aus Versehen mit einer Baggerschaufel getroffen. Der Mann wurde schwerverletzt. Ein Notarzt musste ihn in der Baugrube stabilisieren. Dann kam er in eine Trage, so dass er per Drehleiter vorsichtig aus der Grube gehoben werden konnte. Der Verletzte kam nach Essen ins Krankenhaus.

Die Feuerwehr wurde außerdem zu zwei weiteren kleinen Hilfeleistungen alarmiert und in ein Pflegeheim. Dort hatten die Brandmelder angeschlagen. Auf dem Weg zum Einsatz kam die Meldung rein, dass ein Bereich des Heimes schon verraucht sei. Daraufhin wurden vorsichtshalber noch mal Kräfte nachalarmiert. Vor Ort stelle sich Gott sei Dank heraus, dass nur Essen angebrannt war, sagt die Feuerwehr. Als sie eintraf, war es bereits gelöscht.

Zu den vielen Feuerwehreinsätzen am Samstag kamen bis 17 Uhr zusätzlich 25 Notfalleinsätze durch Notarzt- und Rettungswagen.