Mann stirbst bei Polizeieinsatz

In Duisburg ist bei einem Polizeieinsatz ein Mann erschossen worden. Laut Staatsanwaltschaft sollte der 56-Jährige in eine psychiatrische Klinik eingewiesen werden. Rettungssanitäter hatten die Polizei bei dem um Unterstützung gebeten. Im Treppenhaus soll der Mann die Beamten mit einem Messer in der Hand angegriffen haben.

