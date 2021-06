Mann sprang wegen Polizeikontrolle ins Wasser - mit UPDATE

Polizei und Feuerwehr haben heute Morgen einen Mann im Rhein gesucht. Er war gegen 7.45 Uhr in Duisburg in den Fluss gesprungen. Zuvor hatte ihn die Polizei kontrollieren wollen, weil er Sperrmüll aus seinem Wagen oder in den Wagen geladen hatte.

