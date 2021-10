Mann mit Axt geht auf Bahnmitarbeiter los

Der Bahnmitarbeiter schloss sich daraufhin in einem Büro ein und rief die Polizei. Währenddessen soll der Mann aus Wesel mehrfach mit dem Stiel der Axt gegen die Tür gehämmert haben. Beamte der Polizei Mülheim waren als erste vor Ort und konnten den 58-Jährigen festnehmen. Die Bundespolizei übernahm dann den Fall. Sie fand bei dem Weseler eine kleine Menge Drogen und insgesamt 37 gefährliche Gegenstände. Neben der Axt trug er diverse Scheren, Taschenmesser sowie Jagd- und Wurfmesser am Körper. Auf der Wache der Bundespolizei beruhigte er sich langsam wieder. Er versprach den Beamten, sich freiwillig in psychologische Behandlung zu begeben. Gegen ihn läuft jetzt ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung, Nötigung und Verstöße gegen das Waffen- und das Betäubungsmittelgesetz.