Mann beißt Kontrahenten Ohrläppchen ab

Beide Männer waren am Samstag (11.03.) laut Zeugen im Regionalexpress von Mülheim nach Essen aneinander geraten. Der 44-Jährige gab an, von dem Kontrahenten geschlagen worden zu sein. Daraufhin soll der Mann laut Bundespolizei dem anderen das Ohrläppchen abgebissen haben. Den Polizisten sagte er, dass es sich dabei nicht um Absicht, sondern um einen Unfall gehandelt habe. Am Bahnsteig im Essener Hauptbahnhof stellte die Bundespolizei fest, dass der Mann aus Mönchengladbach 1,2 Promille Alkohol im Blut hatte. Nach Rücksprache mit dem Amtsgericht kam der Mann ins Gewahrsam. Er muss sich jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.