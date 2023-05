Mai bringt Entspannung für Mülheimer Arbeitsmarkt

Die Arbeitslosenquote sinkt deutlich auf 8,0 Prozent. Die Arbeitsagentur lobt die Unternehmen. Sie würden trotz vieler Unwägbarkeiten versuchen, ihre Beschäftigten im Betrieb zu halten. Im Mai haben sich so 100 Menschen weniger aus einer Anstellung heraus arbeitslos gemeldet als im April, heißt es. Ein deutliche Rückgang sei bei den arbeitslosen Ausländern zu erkennen. Hier stehe das Thema Sprachförderung an erster Stelle. Nur so könnten sie für den Arbeitsmarkt fit gemacht und eingesetzt werden.