Märchenraten im Witthausbusch

Für die Aktion wird das Haus auf der Schafweide drei Mal dekoriert. Dabei werden drei Märchen dargestellt, die die Kinder erraten sollen. Aktuell steht die erste Märchenkulisse. In zwei Wochen wird die zweite Kulisse aufgebaut und in fünf Wochen die dritte. Die Teilnehmer können ihre Ergebnisse auf einen Zettel schreiben und in den Briefkasten am Kioskgebäude einwerfen. Die Teilnehmerzettel liegen dort aus. Wer alle drei Märchen richtig errät, macht bei einer Verlosung mit.

Preis: Erlebnisnachmittag mit drei Freunden in der Lernwerkstatt Natur Preis: Tierpatenschaft für ein Meerschweinchen (ein Jahr)

Die Preise werden jeweils für die Drei- bis Sechsjährigen und für die Sieben- bis Zehnjährigen ausgelost. Wer mitmachen möchte, braucht eine Einverständniserklärung der Eltern und muss seinen Zettel mit den drei Märchen bis zum 21. März 2021 abgeben. Einen Tag später werden die Gewinner ausgelost. Das Tiergehege Arche-Park bleibt weiterhin geschlossen.