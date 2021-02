Mädchen nach Ecstasy-Pillen im Krankenhaus

Nach der Einnahme ging es ihnen so schlecht, dass sich Sanitäter in der Nähe einer Bankfiliale in Wattenscheid um die Mädchen kümmern mussten. Die Polizei konnte den 19-jährigen Dealer schnappen und in seiner Wohnung Beweise sicherstellen. Den Mädchen geht es mittlerweile wieder besser. Erst vor rund zwei Wochen war in Bochum eine 14-Jährige nach der Einnahme von Ecstasy zusammengebrochen und später im Krankenhaus gestorben.

Polizei warnt vor Ecstasy-Pillen

Der Konsum wird immer gefährlicher, warnt die Polizei. Die Gefahr einer Vergiftung hängt nicht nur von der Zusammensetzung und Dosierung der Pillen ab, sondern auch von Konsumgewohnheiten, Körpergewicht und möglichen Vorerkrankungen. Besonders gefährlich ist es, wenn jemand gleichzeitig andere Drogen nimmt und Alkohol trinkt.