LVR zahlt sich für Mülheim aus

In Mülheim hat der Landschaftsverband Rheinland im vergangenen Jahr Menschen und Einrichtungen mit rund 114 Millionen Euro unterstützt. Die Bilanz hat der LVR jetzt gezogen. Damit ist vom Verband deutlich mehr Geld nach Mülheim geflossen, als unsere Stadt über die Umlage an den LVR eingezahlt hat. Rund 59 Millionen Euro hat Mülheim in 2024 eingezahlt.

