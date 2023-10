LVR-Umlage sinkt - Mülheim spart

Die sogenannte Umlage wird um insgesamt 116 Millionen Euro im nächsten Jahr abgesenkt. Für Mülheim bedeutet das 1,9 Millionen Euro weniger, die an den LVR zu zahlen sind. Bereits für dieses Jahr war die Umlage kräftig gesenkt worden, um die Städte zu entlasten. Alle Städte zahlen in einen gemeinsamen Topf, aus dem zahlreiche Leistungen finanziert werden. Dazu kommt Geld von Land und Bund. Bei uns in Mülheim ist der LVR u.a. Träger einer Ambulanz für Kinder und Jugendliche, fördert behinderte Menschen und kümmert sich um das Thema Jugendhilfe. Auch Kultureinrichtungen profitieren.