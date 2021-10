Luftsäcke sollen Moornixe an die Oberfläche bringen - MIT UPDATE

Zuvor waren zehn Hebesäcke an dem Schiff angebracht und mit Pressluft befüllt worden. Jetzt soll es ein Stück ruhrabwärts geschleppt werden - etwa bis in Höhe des Hundeplatzes in Saarn. Dort gibt es einen Hilfsanleger, so dass die Feuerwehr den 400-Liter-Tank des Schiffs leerpumpen kann.





Später soll das Fahrgastschiff dann noch einmal verlegt werden, damit ein Kran es am Wochenende aus dem Wasser heben kann. Auf dem Gelände der Friedrich-Wilhelms-Hütte gibt es einen überdachten Platz für die Moornixe, an dem sie gegebenenfalls repariert werden kann. Ob das überhaupt möglich ist, zeigt sich erst, wenn sie aus dem Wasser raus ist, sagt ihr Besitzer. Der Rumpf muss noch gerade und der Motor noch in Schuss sein, sonst hat das Schiff keine Chance. Es war beim Hochwasser der Ruhr im Juli durch das Kahlenbergwehr gezogen worden und liegt jetzt etwas weiter ruhrabwärts unter Wasser.