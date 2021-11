Luftqualität elektronisch überwachen

Gerade in Corona-Zeiten sind solche Ampeln in vielen Schulen und Betrieben aufgestellt worden. Spätestens wenn die Ampel rot zeigt sollte gelüftet werden, um mit Viren behaftete Aerosole aus der Luft zu entfernen. Im Rahmen eines Workshops der Hochschule Ruhr West und des zdi-Zentrums Oberhausen konnten solche Geräte jetzt selbst gebaut werden. Dazu mussten Microcontroller und Sensoren verbunden und programmiert werden. Außerdem haben Experten Hintergrundwissen vermittelt. Die CO2-Ampeln können in den Schulen der Teilnehmer aufgestellt und verwendet werden.