Longboard-Treffen an der HRW

Der Mülheimer SportService und die Initiative Longboard Ruhrgebiet laden dazu ein. In mehreren Workshops für Kinder und Erwachsene werden die Grundlagen der Sportart vermittelt. Bereits erfahrene Longboarder können in kleinen Wettbewerben ihr Können unter Beweis stellen und Sachpreise gewinnen. Longboard-Dancer Gui Alfeo aus Portugal wird als Highlight um 15:00 Uhr eine Show-Performance bieten. Außerdem gibt es verschiedene Stände mit Material und Kleidung rund ums Longboarden. Beim Longboard Dancing und Freestyle geht es um das Surfen und Tanzen auf dem Board. Schrittkombinationen werden mit klassischen Skate-Elementen kombiniert. Wellenartig bewegt sich das Board dabei im Rhythmus hin und her. Durch Videos in sozialen Medien hat sich Longboard Dancing zu einer Trend-Sportart entwickelt.