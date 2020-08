Lösung für Tierheim-Sanierung

Der Mülheimer Tierschutzverein will Spenden in siebenstelliger Höhe zur Verfügung stellen. Im Gegenzug bekommt er einen Pachtvertrag für das Tierheim. Die Stadt bleibt weiter Betreiber. Insgesamt werden die Kosten für eine Sanierung des maroden Gebäudes auf rund sechs Millionen Euro geschätzt. Die Arbeiten sollen Zug um Zug in den nächsten Jahren ausgeführt werden, damit die Tiere wieder artgerecht untergebracht werden können.