Lockerungen für Geimpfte und Genesene

Wer seit 14 Tagen voll geimpft ist und das nachweisen kann oder einen mindestens vier Wochen alten positiven PCR-Test (nicht älter als sechs Monate) vorlegen kann, darf zum Beispiel ohne negativen Schnelltest zum Friseur oder in den Zoo. Das gilt eigentlich auch für Click& Meet - also für´s Einkaufen mit Termin im Geschäft. Das ist aktuell in Mülheim wegen der hohen Inzidenz aber noch nicht möglich.

Geimpfte und Genesene müssen außerdem weiterhin Maske tragen, Abstand halten und Kontaktdaten für die Nachverfolgung angeben. Denn auch sie können sich in Einzelfällen anstecken und auch selbst ansteckend sein.

Ein negativer Schnelltest entfällt für alle, die:

seit 14 Tagen einen vollständigen Impfschutz haben

einen positiven PCR-Test vorlegen, der mindestens 28 Tage, höchstens aber sechs Monate alt ist

einen positiven älteren PCR-Test, plus eine Impfung haben

Bundeseinheitliche Lockerungen in Arbeit

Die Lockerungen sind ein erster Schritt, Geimpfte und Genesene mit negativ Getesteten gleichzustellen, sagt NRW-Ministerpräsident Armin Laschet. Bundesländer wie NRW sind damit der Bundesregierung zuvor gekommen. Sie hatte angekündigt, bundeseinheitliche Lockerungen auszuarbeiten. Die sind aber noch in Arbeit.

