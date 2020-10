Lockdown "light" ab Montag

Demnach müssen ab Montag und bis Ende November alle Restaurants, Bars, Kneipen und sonstige Freizeiteinrichtungen schließen. Das gilt auch für Kinos, Schwimmbäder und Theater. Außerdem müssen öffentliche und private Sportanlagen dicht bleiben. Auch die Kontakte zu unseren Mitmenschen müssen wir radikal einschränken. So dürfen sich ab Montag öffentlich maximal nur noch bis zu 10 Personen treffen und sie dürfen nur aus maximal 2 Haushalten kommen. Schulen und Kindertageseinrichtungen bleiben geöffnet und auch Geschäfte müssen nicht schließen, solange sie sich an bestimmte Regeln halten. So darf sich pro 10 qm Verkaufsfläche nur ein Kunde aufhalten.

Corona-Hilfe für von Schließungen Betroffene

Um die finanziellen Verluste durch die Schließungen abzufedern, hat Laschet eine umfassende Hilfe für Betriebe angekündigt. 10 Milliarden Euro soll es geben für Unternehmen und Betriebe, aber auch für Solo-Selbstständige. Die radikalen Maßnahmen sollen dazu dienen, dass die aktuell rasante Entwicklung der Corona-Infektionszahlen eingedämmt wird, damit wir alle wieder einigermaßen entspannt Weihnachten feiern können, sagt Laschet. Donnerstag vormittag wird das Kabinett die Umsetzung der Maßnahmen beschließen und in die Coronaschutzverordnung übernehmen. Am Freitag will Laschet dann den Landtag unterrichten.









Hier nochmal eine Übersicht der im November geltenden Maßnahmen:

-Kontaktbeschränkung: öffentlich treffen dürfen sich nur noch maximal 10 Menschen, die aus maximal zwei Haushalten stammen

-Gastronomiebetriebe bleiben geschlossen. Lieferung und Abholung von Speisen ist weiter erlaubt.

-Freizeiteinrichtungen bleiben geschlossen: darunter auch Kinos, Theater, Schwimmbäder, Diskotheken, Museen, Spielhallen, private und öffentliche Sportanlagen, Fitnessstudios, Kosmetikstudios, Tattoo-Studios

-Profisport, wie die Fußball-Bundesliga, darf im November nur ohne Zuschauer stattfinden

-Individualsport ist nur noch alleine oder zu zweit erlaubt oder mit Menschen aus dem eigenen Hausstand

-auf nicht notwendige Reisen im In- und Ausland muss verzichtet werden, erlaubt sind nur noch Reisen zu nicht-touristischen Zwecken (Dienstreisen, Krankenbesuche)

Das bleibt offen:

-Schulen und Kindertageseinrichtungen

-Einzelhandel

-Friseure