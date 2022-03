LKW mit Sachspenden vor Abfahrt nach Polen

Eine Woche lang war in Mülheimer Kirchen und Gemeindezentren gesammelt worden, darunter Hygieneartikel, haltbare Lebensmittel, Handtücher oder Besteck. Über 1.000 Kartons und Kisten sind zusammen gekommen. Ursprünglich sollte der LKW direkt die Grenze zur Ukraine ansteuern. Mittlerweile seien aber vor allem in der polnischen Hauptstadt viele Flüchtlinge zu versorgen. Als Fahrer sind zwei Mitarbeiter des Diakoniewerks an Bord, die polnisch und ukrainisch sprechen. Die Diakonie sammelt weiter Geldspenden:





Spendenkonto Ukraine – wir helfen!

Diakonisches Werk im Evangelischen Kirchenkreis An der Ruhr

IBAN: DE11 3506 0190 1010 1450 03

KD Bank Duisburg