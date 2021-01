Linke Spur für Wartungsarbeiten gesperrt

Autofahrer müssen heute (27.1.) im Tunnel Eppinghofer Straße in der Mülheimer Innenstadt aufpassen. Da muss die Lüftungsanlage gewartet und instand gesetzt werden, sagt die Stadt. Für die Arbeiten wird die linke Spur im Tunnel gesperrt. Das passiert extra in der Zeit, in der nicht viel los ist - zwischen 9 und 15 Uhr.

© Trueffelpix - Fotolia