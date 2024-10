Linienfahrt-Saison endet mit Rabbataktion

In dieser Zeit können Fahrgäste mit einem Tagesticket für 9 Euro an einem Tag beliebig oft auf Linienfahrt gehen, sagt die MST. Für Kinder kostet das Ticket 5 Euro. Die Aktion gilt aber nur, wenn die Karten in der Touristinfo oder online gekauft werden. An Bord sind die Tickets nicht erhältlich. Mit dem Start der Nachsaison fährt das Schiff dreimal täglich die Ruhrtalroute vom Mülheimer Wasserbahnhof nach Essen-Kettwig und zurück. Abfahrt ist am Wasserbahnhof um 11, 13 und 15 Uhr sowie in Kettwig um 12, 14 und 16 Uhr.