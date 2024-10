Lichtwochen zum Start in dunkle Jahreszeit

Das Event läuft in Essen traditionell noch vor dem Start in die Vorweihnachtszeit. Es soll die dunklen Tage etwas freundlicher und heller machen. Die Lichtwochen laufen in diesem Jahr zum 75. Mal. Beleuchtete Tierskulpturen sind in den Gassen aufgebaut. Auf dem Burgplatz steht ein Riesenrad. Auch viele Fressbuden haben schon geöffnet. Die Essener Lichtwochen bleiben auch während des Weihnachtsmarkts und länger. Letzter Tag ist der 4. Januar 2025.