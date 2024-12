Letztes Adventswochenende - letzte Schlossweihnacht

An diesem Wochenende läuft auf Schloß Broich zum letzten Mal in diesem Jahr die Schlossweihnacht. An den Ständen gibt es Handwerks- und Schmiedekunst. Außerdem stehen wieder Gaukelei, Musik und die Weihnachtsgeschichte in lateinischer und mittelhochdeutscher Sprache auf dem Programm.

