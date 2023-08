Letzte Tage Cranger Kirmes 2023

Die Cranger Kirmes in Herne geht in ihr letztes Wochenende. Bislang gab es trotz des teilweise sehr schlechten Wetters viele Besucher. Das verantwortliche Stadtmarketing in Herne zieht eine zufriedene Zwischenbilanz.

