Letzte Chance für Weihnachtspost

Wer noch Weihnachtspost verschicken muss, ist mittlerweile spät dran. Karten und Briefe, die noch rechtzeitig an Heiligabend ankommen sollen, müssen bei uns in Mülheim spätestens morgen (22.12.) zur Post oder noch in den Briefkasten, bevor der morgen geleert wird, sagt die Deutsche Post.

