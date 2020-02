Lebenslange Haft für Autorennen-Fahrer

Die 43-Jährige war in ihrem Kleinwagen unterwegs, als der Mercedesfahrer sie rammte. Sie starb anschließend im Krankenhaus. Das Landgericht sah die Tat ganz klar als Mord an. Der zweite Fahrer, der an dem Autorennen beteiligt war, wurde zu einer Haftstrafe von 3 Jahren und 9 Monaten verurteilt.