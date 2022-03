Langes Warten auf neue Straßenbahnen

Das berichtet die WAZ. Einen verbindlichen Zeitplan gibt es noch nicht. Erst in diesem Monat sollen die nötigen Unterlagen für die Zulassung an die Aufsichtsbehörde übersandt werden. Schon die ersten Prototypen waren viel zu spät in Duisburg angekommen. Bombardier liefert laut dem Bericht deshalb auch ohne Aufpreis zwei Bahnen mehr als ausgemacht, 49 statt 47. Die derzeitige DVG-Flotte, die auch u.a. nach Mülheim und Dinslaken fährt gilt als hoffnungslos überaltert. Die neuen Fahrzeuge sollen breiter und mit WLAN und Klimaanlage ausgestattet sein. Insgesamt hat die Bestellung ein Volumen von 135 Millionen Euro.