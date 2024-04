Langer Stau nach Unfall

Bei einem Unfall auf der A40 in Mülheim sind am Donnerstagmittag zwei Menschen verletzt worden. Das sagt die Feuerwehr Mülheim. Gegen 12:45 Uhr waren in Höhe der Abfahrt Rhein-Ruhr-Zentrum drei Autos zusammengekracht.

© Feuerwehr Mülheim