Landesweiter Kita-Streik

8.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden erwartet. Ver.di will die Demo in unmittelbarer Nähe zum Rathaus durchführen. Gelsenkirchens Oberbürgermeisterin Karin Welge ist Verhandlungsführerin der Arbeitgeberseite. Beginn der Kundgebung ist um 10.30 Uhr. Die Gewerkschaft möchte mit der Demo ein Zeichen vor der Verhandlungsrunde in der kommenden Woche setzen. Sie fordert für die Erzieherinnen und Erzieher bessere Arbeitsbedingungen, Maßnahmen gegen Fachkräftemangel und mehr Geld.