Landesweiter "eTarif" für Bus- und Bahnfarten

Spätestens Ende nächsten Jahres sollen Fahrgäste den "eTarif NRW" nutzen können. Sie checken per Smartphone beim Einsteigen in Bus oder Bahn ein und beim Aussteigen wieder aus. Der Ticketpreis für die Fahrt berechnet sich aus einem festen Grundpreis und den Luftlinien-Kilometern zwischen Start und Ziel. Es soll eine Preisobergrenze von 30 Euro in 24 Stunden geben. Das Land NRW unterstützt die Pläne mit 100 Millionen Euro.