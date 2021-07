Landesinzidenzstufe 1 trifft auch Mülheim

Das Land NRW ist heute in die Landesinzidenzstufe 1 gerutscht. Schuld sind die steigenden Corona-Zahlen. Mit der höheren Stufe für das Land greifen automatisch bestimmte Infektionsschutzmaßnahmen - vor allem mit überregionaler Bedeutung, heißt es. Sie müssen auch in den Städten und Kreisen eingehalten werden, die lokal noch in der Inzidenzstufe 0 liegen - also auch hier bei uns in Mülheim.

© Oliver Mengedoht/FUNKE Foto Services