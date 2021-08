Land und Bund stellen Geld zur Verfügung

Das Geld stammt aus einem Fördertopf des Landes - mit Unterstützung des Bundes. Es ist für Schulen und Schulträger gedacht. Damit sollen vor Ort Maßnahmen finanziert werden, um pandemiebedingte Lerndefizite aufzuholen. Je mehr Schüler eine Schule hat, desto mehr Geld kann sie für solche Maßnahmen bekommen. Außerdem können Schüler Bildungsgutscheine bekommen. Die können sie außerhalb der Schule für externe Nachhilfe einsetzen. Schüler mussten in der Pandemie so viel zurückstecken, sagt Mangen. Deswegen ist es jetzt so wichtig ihre Bildungschancen wieder in den Fokus zu rücken.