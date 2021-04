Land NRW will "Neue Künste" im Ruhrgebiet etablieren

Ziel ist es, zukunftsweisende Kunstformen fest im Ruhrgebiet zu verankern, heißt es vom Kulturministerium. Mit hervorragenden Arbeits- und Lebensbedingungen sollen Künstler an die Region gebunden werden. Sie sollen die "Metropole der Künste Ruhr" zu ihrem Projekt machen. Geplant sind auch neue Ausbildungs- und Produktionszentren etwa im Bereich Artistik oder Urban Arts sowie große Veranstaltungen wie das digitale Kunstfestival "The New Now". Es ist vom 27. August bis zum 3. Oktober auf Zeche Zollverein geplant. Künstler sollen dabei digitale Kunstwerke zu Themen unserer Zeit erarbeiten.